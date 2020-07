Merkel am 14. Juli zu Gast im bayerischen Kabinett

Ungewöhnlicher Berliner Besuch im bayerischen Kabinett: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 14. Juli als Gast in einer Sitzung der Ministerrunde erwartet. Das teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch in München mit, zuvor hatten darüber Bayerischer Rundfunk und „Münchner Merkur“ berichtet.

An einem prunkvollen Ort - auf Schloss Herrenchiemsee - soll die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Zentrum stehen. Zudem werde sicher auch die Corona-Krise Thema sein. Danach ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merkel und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geplant.