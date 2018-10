Menschenrechtspreis für Rodrigo Mundaca aus Chile

Für seinen Kampf für einen freien Zugang zu Wasser wird Rodrigo Mundaca aus Chile mit dem Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Das gab die Stadt am Montag bekannt. Der 57 Jahre alte Agraringenieur erhalte die mit 15 000 Euro dotierte Ehrung, weil er sich mit bewundernswertem Mut für das fundamentale Recht auf Wasser einsetze. In seiner Heimat gibt es immer wieder Konflikte zwischen Avocado-Bauern und der Bevölkerung um den Zugang zu Wasser. Wegen seines Engagements müsse Mundaca in ständiger Furcht leben. Er werde bedroht und verfolgt.

„Die Jury hofft, dass der Preis Rodrigo Mundaca den notwendigen Schutz gibt, sein Engagement unter weniger Gefahren fortzusetzen“, heißt es in der Begründung. Von 2012 bis 2014 habe Mundaca 24 Mal vor Gericht gestanden. Im vergangenen Jahr habe er Morddrohungen erhalten, nachdem eine Reportage über den Wasserraub und die Folgen des Avocado-Anbaus für europäische Märkte veröffentlicht wurde. Daraufhin startete die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine Kampagne, um seine Arbeit bekannter zu machen. Derzeit stehe der 57-Jährige unter Polizeischutz.

Mundaca ist Generalsekretär der Organisation Modatima, die sich in seiner nördlich von Santiago de Chile gelegenen Heimatregion Petorca für die freie Verfügbarkeit von Wasser stark macht. Weil 90 Prozent der Wasserrechte in Chile privatisiert seien, könnten dort große Agrarunternehmen, die hauptsächlich Avocados und Zitrusfrüchte für den Export produzieren, Wasser aus Flüssen für ihre Plantagen und private Brunnen ableiten. Konflikte mit Kleinbauern sowie der Bevölkerung seien die Folge. Der Preis wird am 22. September 2019 im Nürnberger Opernhaus verliehen.

