Ein Mensch ist bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Roller in Aschaffenburg gestorben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montagmorgen. Die Beamten sperrten die Staatsstraße 2309 in beide Richtungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

