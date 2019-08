Auf den Mäher, fertig, los: 60 Teilnehmer haben im Allgäu am Finale der 1. Bayerischen Meisterschaft im Aufsitzrasenmäher-Hindernisrennen teilgenommen. Sieger bei den Männern ist Michael Neher, wie die Veranstalter des Rückholzer Aufsitzrasenmäher Vereins am Sonntag mitteilten. Er meisterte die Geschicklichkeitsfahrt in 5:18 Minuten. Bei den Frauen war Stefanie Erl aus Rückholz mit einer Zeit von 6:17 Minuten die Schnellste.

Der Verein hatte erstmals vor zwei Jahren ein Aufsitzrasenmäher-Hindernisrennen im Allgäu organisiert. Aufgrund der hohen Nachfrage fand die Meisterschaft im schwäbischen Rückholz (Landkreis Ostallgäu) nun mit Teilnehmern aus ganz Bayern statt. Schirmherrin ist die Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU).

Homepage Bayerische Meisterschaft im Aufsitzrasenmäher Hindernisrennen