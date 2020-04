Mein lieber Schwan: Tierrettung im Baggersee

Einen Schwan haben Feuerwehrleute aus einem Baggersee bei Asbach-Bäumenheim gerettet. Das Tier sei zuvor gemeinsam mit einem weiteren Schwan beim Abflug aus dem Wasser in eine Hochspannungsleitung geflogen, teilte das Landratsamt Donau-Ries am Dienstag mit. Während eines der Tiere bei dem Zusammenstoß starb, wurde das zweite schwer am Bein verletzt. Da es wegen der Verletzung kein Futter mehr suchen konnte, rückte die Feuerwehr vergangene Woche mit einem Motorboot zur Wasserrettung aus. Nach einer - laut Landratsamt spektakulären - Verfolgungsjagd über den Baggersee, wurde der Schwan mit einem Kescher eingefangen und zur Behandlung in ein Tierheim gebracht.