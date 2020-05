Mehrere Verletzte nach Massenschlägerei in München

Bei einer Massenschlägerei in München sind mehrere junge Leute verletzt worden. In der Nacht auf Freitag schlugen in einem Neubaugebiet nach Zeugenaussagen mehr als 30 Menschen aufeinander ein, wie die Polizei mitteilte. Fünf Beteiligte im Alter zwischen 19 und 21 Jahren verletzten sich dabei und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei fahndete noch in der Nacht unter anderem mit einem Hubschrauber nach weiteren Beteiligten. Was genau der Grund für die Schlägerei war, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.