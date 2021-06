Mehrere Verletzte bei Schlägerei auf Reichenbachbrücke

Bei einer Schlägerei auf der Reichenbachbrücke in München sind mehrere Menschen verletzt worden. Zum Streit sei es am frühen Sonntagmorgen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Verletzten wurden demnach zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher nannte die Verletzungen „nennenswert“, wollte aber keine weiteren Details nennen. Noch am Sonntagmorgen waren zahlreiche Polizeiwagen auf der Brücke zu sehen gewesen.

