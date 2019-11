Mehrere Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Bayreuth sind 19 Menschen verletzt worden. In einem Hausflur sei am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Es saßen 20 Bewohner in ihren Wohnungen in Hollfeld fest. Die Feuerwehr holte mehrere Bewohner über eine Drehleiter aus dem Haus. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Der Sachschaden liegt im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, die Stadt kümmert sich nach den Angaben für die Bewohner um Ersatzunterkünfte.

Pressemitteilung