Mehrere prominente SPD-Abgeordnete nicht mehr im Landtag

Die herben Verluste der SPD bei der Landtagswahl in Bayern haben mehreren prominenten SPD-Abgeordneten ihren Job im Parlament gekostet. Dem neuen Landtag gehören nach Auszählung auch aller Zweitstimmen nicht mehr an die hochschulpolitische Sprecherin Isabell Zacharias, der Bildungsausschussvorsitzende Martin Güll, der ehemalige Würzburger Oberbürgermeister und europapolitische Sprecher Georg Rosenthal sowie der innenpolitische Sprecher und Alt-OB von Augsburg, Paul Wengert. Das teilte ein Sprecher der SPD-Fraktion am Mittwoch auf Anfrage mit. Die SPD hatte nach der Wahl am Sonntag rund elf Punkte verloren und landete bei 9,7 Prozent der Stimmen.

