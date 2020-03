Mehrere Nächte Schienenersatzverkehr zum Münchner Flughafen

Wegen Brückenarbeiten am Münchner Flughafen werden mehrere Nächte lang die S-Bahnen in Richtung Flughafen vorzeitig gestoppt. Wie die S-Bahn München am Dienstag mitteilte, betrifft die Sperrung sowohl die S8 als auch die S1. Auf den Abschnitten Neufarn bis Flughafen sowie Ismaning und Flughafen sollen von 21.30 Uhr bis 3.30 Uhr Ersatzbusse fahren. Betroffen sind die Nächte vom 3./4. März bis 5./6. März sowie 9./10. März bis 12./13. März.

