Mehrere Kilogramm Ecstasy und Marihuana sichergestellt

Mehr als 44 Kilogramm Ecstasy-Tabletten und etwa 25 Kilogramm Marihuana haben Polizisten bei einer Kontrolle auf der Autobahn 6 bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) entdeckt. Drei Männer zwischen 32 und 51 Jahren wurden festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Drogen in einem Auto mit niederländischem Kennzeichen gefunden. Die Verdächtigen waren damit auf dem Weg in Richtung Tschechien. Gegen die drei Männer wird nun wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.