Mehrere Flächenbrände in Oberfranken

Mehrere Flächenbrände haben am Donnerstag Feuerwehren in Oberfranken gelöscht. Es habe eine zweistellige Zahl an Bränden verteilt über den gesamten Regierungsbezirk gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Bayreuth. In mehreren Fällen seien wahrscheinlich heißgelaufene Maschinen aus der Landwirtschaft Ursache gewesen. In Ebensfeld (Landkreis Lichtenfels) etwa ging ein Mähdrescher in Flammen auf, das Feuer griff auf ein Feld über. In Lisberg (Landkreis Bamberg) brannte ein Traktor mit zwei Anhängern. Andere Brände seien vermutlich durch die anhaltende Trockenheit begünstigt worden, sagte ein Sprecher des Landratsamts Bamberg.

Bereits am Mittwoch war in Hof Stroh auf einem Feld in Brand geraten, während ein Landwirt dort mit einem Mähdrescher unterwegs war. Der Bauer konnte nach Polizeiangaben sich und die Maschine in Sicherheit bringen, die Feuerwehr löschte mit Hilfe von weiteren Landwirten.

Im schwäbischen Dillingen an der Donau brannte am Mittwoch ebenfalls ein Mähdrescher. Das Feuer war nach Polizeiangaben im Motorraum der Maschine ausgebrochen, brennende Teile entzündeten das Feld. Rund 50 Feuerwehrleute löschten die Flammen.