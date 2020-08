Mehrere 100 000 Euro Sachschaden bei Brand in Supermarkt

Beim Brand in einem Supermarkt in Ismaning (Landkreis München) ist Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Eine Verkäuferin hatte zu Beginn ihrer Frühschicht das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Durch die starke Rauch- und Rußentwicklung wurden nahezu alle im Verkaufsraum und im anliegenden Lager befindlichen Waren derart beschädigt, dass sie nicht mehr verwertbar waren. Nach ersten Erkenntnissen war ein Gefriergerät im Lagerbereich in Brand geraten und hatte dann das Lager und den Verkaufsraum verrußt. Verletzt wurde niemand.