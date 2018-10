Mehr Sexualstraftäter in Bayern verurteilt

In Bayern sind 2017 mehr Sexualstraftäter verurteilt worden als im Vorjahr. Die Zahl stieg von gut 1000 im Jahr 2016 auf fast 1300, was einem Zuwachs von mehr als 23 Prozent entspricht, wie Justizminister Winfried Bausback (CSU) am Freitag in München mitteilte. Insgesamt wurden im Freistaat 2017 gut 118 000 Straftäter rechtskräftig verurteilt, was 0,2 Prozent weniger waren als 2016. Fast 82 Prozent der Verurteilten waren Männer.

Die Zahl der wegen Vergewaltigung Verurteilten stieg um fast 30 Prozent von 70 auf 90. „Die geforderten Verschärfungen des Sexualstrafrechts zeigen volle Wirkung“, sagte Bausback. Insbesondere die Nein-heißt-Nein-Lösung nannte der Justizminister hierfür als Grund.

Auch die Zahl der verurteilten Ausländer stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf insgesamt fast 40 Prozent. Damit wurden in Bayern fast 47 000 Ausländer im Jahr 2017 verurteilt. Jeder Zweite von ihnen kam aus einem Land der Europäischen Union. Zu berücksichtigen sei jedoch, dass gegen manche Gesetze eben nur Ausländer verstoßen könnten, etwa beim Asyl- oder Aufenthaltsgesetz, sagte Bausback.