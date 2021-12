Mehr Schmuggel bei steigenden Kraftstoffpreisen

Benzin und Diesel werden teurer - das führt zu mehr Kraftstoffschmuggel: Der Zoll hat einen Mann erwischt, der mit etwa 500 Litern Heizöl seinen Kleintransporter antrieb. Der 24-Jährige habe damit sparen wollen, teilte eine Pressesprecherin des Hauptzollamts Schweinfurt am Dienstag mit. „Kurzsichtig gedacht lockt das Sparpotenzial. Tatsächlich stellt die Nutzung von unversteuerten Kraftstoffen Steuerhinterziehung dar“, hieß es weiter in der Mitteilung des Zolls. Mit einem Fass mit einem Fassungsvermögen von 208 Litern sowie zehn Treibstoffkanistern im Kleintransporter war der Mann am Freitag auf der Autobahn 3 unterwegs nach Belgien. Die Kontrolleinheit Verkehrswege Bamberg (KEV) der Polizei stoppte den Fahrer im Bereich Burgebrach und identifizierte das Heizöl, das der Fahrer bereits zum Großteil aufgebraucht hatte. Die Sparmaßnahme des 24-Jährigen ging am Ende nicht auf: Er musste knapp 500 Euro an den Zoll zahlen. Neben der unterschlagenen Energiesteuer kam ein Strafzuschlag für Steuerhinterziehung hinzu. „Gerade bei hohen Kraftstoffpreisen hat die Kontrolleinheit Verkehrswege mehr mit geschmuggelten oder unversteuerten Treibstoffen zu tun“, teilte die Pressesprecherin mit.

