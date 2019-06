Mehr Radler dank E-Bikes

Wie oft, wie weit, wie lange?

Das nach Personenkilometer gerechnet höchste Verkehrsaufkommen findet in Oberbayern und hier in der Metropolregion München statt. Pro Tag bringen hier die Menschen 189 Millionen Kilometer hinter sich. In Mittelfranken sind es 70,1 Millionen, in Schwaben 68,5, in Unterfranken 62 und in der Oberpfalz 44,4 Millionen Kilometer (Niederbayern: 38,4 Millionen Kilometer, Oberfranken 33,4 Millionen Kilometer).

Die anteilsmäßig meisten Haushalte mit drei Autos und mehr finden sich in Niederbayern (sieben Prozent), gefolgt von der Oberpfalz und Oberfranken (je sechs Prozent), Unterfranken und Schwaben (je fünf Prozent), Mittelfranken (vier Prozent) und Oberbayern (drei Prozent). Hier dürfte sich das gut ausgebaute ÖPNV-System in den Ballungsräumen bemerkbar machen. Die meisten Haushalte, die ganz ohne Auto auskommen, gibt es in Oberbayern (25 Prozent), gefolgt von Mittelfranken (22 Prozent) , Unterfranken (16 Prozent), Schwaben (15 Prozent), der Oberpfalz und Oberfranken (je zwölf Prozent) und Niederbayern (zehn Prozent).

Völlig unterschiedlich stellt sich der Gebrauch von Carsharing dar. Während in München 21 Prozent und in Nürnberg fünf Prozent der Haushalte über eine Carsharing-Mitgliedschaft verfügen, bewegt sich deren Anteil in den anderen Regierungsbezirken zwischen einem und drei Prozent.

Fahrrad- und Autofahrer sowie ÖPNV-Benutzer und Fußgänger wurden in den verschiedenen Regionen nach der Zufriedenheit mit der „Verkehrssituation am Wohnort“ befragt. Mit „gut“ bis „sehr gut“ antworteten dabei überdurchschnittlich viele Fußgänger in Oberbayern (83 Prozent). Am wenigsten Spaß an der Fortbewegung auf Schusters Rappen zeigten die Niederbayern (74 Prozent). Erstaunlicherweise gute bis sehr gute Noten wurden von den Autofahrern gegeben. 79 Prozent der Oberpfälzer Fahrzeuglenker waren mit der Verkehrssituation am Wohnort zufrieden oder sehr zufrieden. In Oberbayern waren es die wenigsten, aber immerhin auch noch 63 Prozent.

Die schlechtesten Noten bekamen die öffentlichen Verkehrsmittel. Bayernweit rangen sich nur 42 Prozent ihrer Nutzer ein „gut“ bis „sehr gut“ ab, 19 Prozent vergaben ein „mangelhaft“ bis „ungenügend“. Am größten waren die Unzufriedenheit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Niederbayern (34 Prozent) während in Oberbayern nur 14 Prozent ein „mangelhaft/ungenügend“ vergaben. Dazwischen bewegten sich Oberfranken (26 Prozent mit negativem Urteil), die Oberpfalz (25 Prozent), Schwaben (19 Prozent) sowie Mittel- und Unterfranken (je 16 Prozent).

Die Radfahrer bewerteten die Verkehrssituation an ihrem Wohnort bayernweit zu 63 Prozent positiv. Am meisten Negativ-Voten gab es in Niederbayern, der Oberpfalz und Oberfranken.