Mehr Fluggäste in Memmingen und München

Im ersten Halbjahr 2012 haben mehr Passagiere die Flughäfen in München und Memmingen genutzt als im Vorjahreszeitraum.

In Nürnberg dagegen waren es weniger. In München stieg die Zahl der Fluggäste um 3,3 Prozent und in Memmingen sogar um 8 Prozent. Nürnberg verbuchte ein Minus von rund 10 Prozent. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung am Freitag in München mit. Auf den drei bayerischen Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen seien insgesamt rund 223 000 Flugzeuge gestartet und gelandet.

Sie hätten mehr als 158 000 Tonnen Fracht und knapp 20,6 Millionen Passagiere befördert. Davon entfielen allein auf München, Deutschlands zweitgrößten Airport, knapp 18,5 Millionen. In Nürnberg landeten und starteten etwa 1,8 Millionen Menschen und in Memmingen etwa 380 000.