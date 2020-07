Mehr Arbeitslose in Bayern erwartet

Viele Schüler haben sich gefreut, als sie nach langen häuslichen Lernwochen wieder in den Unterricht und wenigstens ein paar Freunde wiedersehen durften – doch für einige von ihnen ist es damit nun schon wieder vorbei: Sie sind in Quarantäne. Wie berichtet, stiegen die Zahlen infizierter Schüler im Landkreis Neu-Ulm in den vergangenen sieben Tagen an, momentan gibt es von insgesamt zehn Corona-Fällen im Kreis fünf infizierte Kinder in Schulen und Kindertagesstätten.