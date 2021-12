Mehr als eine Milliarde Euro für Bayerns Autobahnen

Mehr als eine Milliarde Euro soll im Jahr 2022 in Autobahnen in Bayern investiert werden. Im Norden des Freistaats plane man mit rund 750 Millionen Euro für Bauarbeiten, teilte die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes mit. Für Südbayern ging ein Sprecher von einer ähnlichen Summe wie im Jahr 2021 aus. Das wären rund 420 Millionen Euro.

Wegen der „umfangreichen Umstellungen“ bei der Reform der Autobahnverwaltung konnte die Niederlassung Südbayern zunächst aber kein fixes Budget fürs kommende Jahr nennen. Auch konkrete Bauzeiten für die Arbeiten standen teils noch nicht fest. Viele Prozesse seien nach dem Betriebsstart der Autobahn GmbH im Januar 2021 „noch nicht etabliert“, sagte ein Sprecher der Niederlassung Südbayern dazu.

Auf Autofahrer kommt eine Menge Ärger zu

Klar ist dagegen, dass es im Freistaat auf den Autobahnen auch 2022 wieder viele Baustellen geben wird. In den meisten Fällen geht es um Sanierungen von Brücken und Fahrbahnen, auf einigen Routen wird aber auch an zusätzlichen Fahrspuren gearbeitet. Autofahrer müssen deshalb jedoch zunächst mit verengten Fahrbahnen, Tempolimits, gesperrten Fahrstreifen und in der Folge mit Staus rechnen. Einige davon im Überblick:

Mehrere Baustellen gibt es im kommenden Jahr an der A7, vor allem in Franken. Das größte Vorhaben ist der Neubau der Talbrücke Thulba zwischen Bad Kissingen und Hammelburg. Der bestehende Bau wird bis Ende 2026 durch einen Neubau ersetzt. Die Talbrücken Werntal und Stettbach zwischen dem Kreuz Schweinfurt/Werneck und der Ausfahrt Gramschatzer Wald, ebenfalls an der A7, werden noch bis Ende 2023 beziehungsweise Sommer 2025 erneuert.

An der A8 beginnen Mitte des Jahres die Vorbereitungen für den sechsspurigen Ausbau zwischen Ulm-West und Ulm/Elchingen. Weiter östlich wird bei Holzkirchen Mitte Januar eine alte Brücke abgerissen, bei Anger laufen Anfang Januar Arbeiten zum Bau einer Behelfsbrücke.

An der A96 gehen die Arbeiten zum Umbau des Autobahnkreuzes Memmingen weiter. Außerdem wird dort eine Hochbrücke gebaut.

An der A99, dem Münchner Ring, werden zwischen der Ausfahrt Aschheim-Ismaning und Kirchheim bei München zwei Brücken für den achtspurigen Ausbau neu gebaut.