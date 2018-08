Mehr als 870 Opfer von „Sexpressung“

Seit Anfang des Jahres hat es in Bayern mehr als 870 Fälle von sogenannter Sexpressung gegeben. Davon stammten 77 Opfer aus der Oberpfalz, wie die Polizei am Mittwoch in Regensburg mitteilte. Bei der Masche fallen Internetnutzer Betrügern zum Opfer. In Spam-Mails heißt es, der Computer der Nutzer sei mit einer Schadsoftware infiziert, die sie mit Hilfe der Webcam bei sexuellen Handlungen gefilmt habe. Die Täter drohen damit, die vermeintlichen Aufnahmen im Internet zu veröffentlichen, sollte kein Geld überwiesen werden. Oftmals seien die Opfer den Forderungen nachgekommen, so die Ermittler. In keinem der gemeldeten Fälle war nach Polizeiangaben eine tatsächliche Videoüberwachung der Nutzer bekannt.

Polizeimitteilung