Mehr als 800 kontrollierte Lastwagen und Busse hatten Mängel

Von rund 2600 in Bayern kontrollierten Lastwagen und Bussen waren mehr als 800 mangelhaft. Diese Bilanz zog Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Sonntag zu zwei Tagen Schwerpunktkontrollen. Für die europaweite Aktion „Truck and Bus“ überprüfte die Verkehrspolizei in der vergangenen Woche 2421 Lastwagen und 173 Omnibusse. In 49 Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt - wegen erheblicher technischer Mängel oder massiver Überschreitung der Lenkzeiten. Mangelhaft waren bei vielen Lastwagen unter anderem die Reifen, die Bremsen oder das Fahrgestell.

„Mit den Kontrollen bekämpfen wir die Hauptursachen für schwere Unfälle: nicht angepasste Geschwindigkeit, Übermüdung und technische Mängel“, so Herrmann. Er kündigte weiterhin konsequente Kontrollen an.

Mitteilung des Bayerischen Innenministeriums