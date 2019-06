Mehr als 7000 Schüler gehen nicht in Bayern zur Schule

Mehr als 7000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche aus Bayern sind im vergangenen Schuljahr nicht im Freistaat, sondern in Nachbarländern zur Schule gegangen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den zuständigen Schulbehörden in Tirol, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen. Alleine in Baden-Württemberg drückten fast 5800 Kinder und Jugendliche aus Bayern die Schulbank.

Im laufenden Schuljahr besuchen aber auch rund 2500 Schüler aus Nachbarländern eine Schule im Freistaat, wie aus Zahlen des bayerischen Kultusministeriums in München hervorgeht. Unter anderem haben mehr als 750 Gymnasiasten in Bayern derzeit ihren Wohnsitz in Baden-Württemberg, mehr als 350 wohnen in Österreich und elf in Tschechien. 17 Realschüler im Freistaat stammen aus Thüringen.