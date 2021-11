Mehr als 47 Kilogramm Marihuana in Postpaketen gefunden

Große Mengen Drogen haben Zöllner bei Kontrollen in einem Paketverteilzentrum im Münchner Umland gefunden. In verschiedenen Paketen seien Marihuana, Haschisch, Amphetamin, Crystal, Zigaretten und eine Soft-Air-Waffe ohne erforderliche Kennzeichnung sichergestellt worden, teilte eine Sprecherin des Hauptzollamts Landshut am Donnerstag mit.

Insgesamt fanden die Zöllner demnach bei den Kontrollen im Oktober mehr als 47 Kilogramm Marihuana, 28 Kilogramm Haschisch und knapp 10.000 Zigaretten. Es wurden den Angaben zufolge 49 Strafverfahren gegen die Empfänger und Absender der Paketsendungen eingeleitet.

Der Drogenschmuggel über den Postweg nehme immer mehr zu, deshalb werde regelmäßig auch bei den Verteilzentren der Postdienstleister kontrolliert, erläuterte die Sprecherin.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-49723/2

Mitteilung des Zolls