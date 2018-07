Mehr als 4000 Einkommensmillionäre in Bayern

Ein Einkommen von einer Million Euro oder mehr im Jahr - für die meisten Menschen bleibt das ein Traum. Im Jahr 2014 - neuere Zahlen gibt es nicht - gab es in Bayern aber immerhin 4255 solcher Einkommensmillionäre. Das waren 449 mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Fürth mitteilte. Jeder zweite dieser Reichen hat seinen Wohnsitz in Oberbayern. Im Landkreis Starnberg, so die Behörde, sei die Millionärsdichte mit 16,6 Einkommensmillionären je 10 000 Einwohner am höchsten. Grundlage der Auswertung ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik.