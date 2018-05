Mehr als 2000 neue MS-Patienten im Jahr

Jedes Jahr erkranken mehr als 2000 Menschen in Bayern neu an Multipler Sklerose (MS). Dies teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Dienstag anlässlich des „Welt-MS-Tags“ am 30. Mai mit. Die Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten, ist bisher nicht heilbar. „Aber es gibt Wege, MS-Schübe und das Fortschreiten der Krankheit zu verzögern und sogar zu verhindern“, sagte Huml. „Diese Möglichkeiten sollen noch mehr Patienten in Bayern zur Verfügung stehen.“ Die Mariannne-Strauß-Klinik am Starnberger See, eine Fachklinik für MS, soll daher von 100 auf 120 Betten aufgestockt werden.

