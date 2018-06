Mehr als 1600 Bürgerentscheide in Bayern seit 1995

- Vor 20 Jahren gab es im oberpfälzischen Waldsassen den ersten Bürgerentscheid Bayerns. Mehr als 1600 weitere Entscheide sind seitdem hinzugekommen, wie der Verein Mehr Demokratie am Donnerstag mitteilte. „Die direkte Demokratie gehört in Bayern zum politischen Alltag, weil die Verfahren dort vergleichsweise gut nutzbar und fair geregelt sind“, sagte Sprecher Michael Efler. Der Freistaat sei bei der Anzahl von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden deutschlandweit Vorreiter.

Am 1. Oktober 1995 hatten die Bayern in einem Volksentscheid über das kommunale Mitbestimmungsrecht entschieden. Die Erfolgsquote eines Bürgerentscheides liegt laut Mehr Demokratie bei 48,4 Prozent. Bei dem ersten Bürgerentscheid am 10. Dezember 1995 in Waldsassen (Kreis Tirschenreuth) stimmten 62 Prozent der Bürger über eine Entlastung der Ortsdurchfahrt ab. Umgesetzt wurde der damalige Entscheid - die Verlegung der Bundesstraße 299 - jedoch bis heute nicht, sagte ein Sprecher von Waldsassen und bestätigte damit einen Bericht des Bayerischen Rundfunks.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid ermöglichen es den Bürgern, in vielen Angelegenheiten der Gemeinde direkt selbst zu entscheiden, wie das Innenministerium informiert. Ein Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses.

