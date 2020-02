Mehr als 130 Schweine bei Stallbrand verendet

In Ipflheim (Landkreis Amberg-Sulzbach) sind bei einem Brand in einem Stall mehr als 130 Schweine verendet. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zum Samstag aus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Da der Stall außerhalb des Weilers Ipflheim lag, wurde der Brand lange nicht bemerkt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Dachstuhl bereits eingestürzt. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 800 000 bis eine Millionen Euro.