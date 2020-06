Mehr als 100 000 Euro Schaden sind bei einem Dachstuhlbrand in Neuhaus an der Pegnitz entstanden. Ein Tier habe wohl an einem Kabel geknabbert und so einen Kurzschluss ausgelöst, teilte die Polizei am Montag mit. Die Bewohner konnten sich am Sonntagmorgen ins Freie retten und blieben unverletzt.