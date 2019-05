Mehr als 100 000 Euro Schaden bei Brand in Schwaben

Beim Brand einer Lagerhalle im schwäbischen Landkreis Ostallgäu ist ein Schaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Die Lagerhalle in Buchloe sei komplett abgebrannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei den mehrere Stunden andauernden Löscharbeiten am Dienstagabend wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Mitteilung der Polizei