Zahnmedizinische Geräte im Wert von rund einer halben Million Euro wurden in der Oberpfalz gestohlen. In Floß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) seien am Wochenende Unbekannte durch ein Dachfenster in den Lagerraum einer Firma eingestiegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie die Einbrecher die Geräte aus dem Gebäude brachten, konnte die Polizei am Mittwoch nicht sagen.

