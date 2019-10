Medientage: Kampf gegen Manipulation und für Fakten

Ein ungewöhnlicher, aber kein außergewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehren. Ein Lastwagen kracht durch das Brückengeländer und landet im Kocher. Was spektakulär aussieht, ist für die Einsatzkräfte Routine. In erster Linie geht es immer um Menschenleben. Läuft beispielsweise Öl oder Kraftstoff aus, kommen in einem Fluss beispielsweise sogenannte Ölsperren zum Einsatz.