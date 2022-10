Medientage 2022 gehen mit Web3 und Journalism-Summit zu Ende

Am letzten Tag der Medientage München stehen das „Web3“ und die Zukunft des Journalismus im Fokus. Der Web3-Gipfel (10.00 Uhr) widmet sich den Auswirkungen einer möglichen neuen Generation des World Wide Webs auf die Geschäftsmodelle der Medienbranche. Das „Web3“ beschreibt die Idee dezentraler Technologie statt weniger großer Player.

Der Journalism-Summit (15.30 Uhr) behandelt abschließend unter anderem die folgende Frage: Wie können klassische Medien dem Phänomen entgegenwirken, dass sich ein Teil ihres Publikums aufgrund negativer Nachrichten von ihnen abwendet? Es geht zudem um zukünftige Finanzierungsmodelle und die demokratische Verantwortung der Medien.

Die Medientage München finden vom 18. bis 20. Oktober im Internationalen Messe Centrum (ICM) in München statt. Der jährlich stattfindende Medienkongress ist einer der größten in Deutschland. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr insgesamt mit bis zu 7000 Teilnehmenden. Auf den Bühnen des ICM sprechen an drei Tagen mehr als 350 Gäste über Herausforderungen und aktuelle Trends in der Medienbranche.

