Medien: FC Bayern verpflichtet Basketball-Trainer Trinchieri

Andrea Trinchieri wird nach einem Medienbericht neuer Basketball-Trainer des FC Bayern. Wie das für gewöhnlich gut informierte Fachportal Sportando am Dienstag meldete, werde der Spitzenclub aus der Bundesliga die Verpflichtung des früheren Bamberger Erfolgscoaches in dieser Woche offiziell machen. Die Münchner äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht.

Nach zwei Meistertiteln 2018 und 2019 waren die Bayern zuletzt beim Corona-Finalturnier in der eigenen Halle schon im Viertelfinale ausgeschieden. Trainer Oliver Kostic, der das Team nach der Trennung von Dejan Radonjic während der Saison übernommen hatte, wurden kaum Chancen auf einen Verbleib als Chefcoach eingeräumt.

Am Montag hatte Kapitän Danilo Barthel verkündet, den Verein nach vier Jahren zu verlassen. Er wechselt zum Euroleague-Topverein Fenerbahce Istanbul in die Türkei, wie am Abend bestätigt wurde.

Der 51-jährige Trinchieri war nach knapp vier Jahren in Bamberg (2014-2018), in denen er mit teils begeisterndem Basketball drei Meistertitel und einen Pokal-Erfolg gefeiert hatte, zuletzt Trainer bei Partizan Belgrad.

