Medien: FC Barcelona an Bayerns Arturo Vidal interessiert

Fußball-Profi Arturo Vidal vom FC Bayern München steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum spanischen Meister FC Barcelona. Der Verein habe sich bereits mit dem chilenischen Nationalspieler auf einen Wechsel geeinigt, berichteten mehrere spanische Medien am Donnerstag übereinstimmend. Zuletzt war über einen Transfer Vidals zu Inter Mailand spekuliert worden.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer 2019 aus. Vidal absolvierte am Donnerstag im Trainingslager der Münchner am Tegernsee ein individuelles Programm. Er befindet sich aktuell nach einer Knie-Operation im Aufbautraining und gilt als Wechselkandidat. „Arturo hat bekanntermaßen noch ein Jahr Vertrag bei uns. Und wenn er möglicherweise länger bei einem Club unterschreiben will, wird er sich damit befassen“, sagte Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge jüngst.

Den Berichten aus Spanien zufolge soll Barça bereit sein, 30 Millionen Euro für Vidal zu zahlen. Der 31-Jährige passt demnach genau in das Suchprofil der Katalanen, die einen zweikampfstarken und physisch starken Mittelfeldspieler verpflichten wollen.

