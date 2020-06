Medien: Bayern-Basketballer wollen Ex-Bamberg-Coach

Die Basketballer des FC Bayern stehen Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Trainer Andrea Trinchieri. Der Italiener hatte den Liga-Rivalen Brose Bamberg zu drei Titeln in der Bundesliga geführt und betreute zuletzt Partizan Belgrad. Dort soll er nun eine Vertragsklausel nutzen, um zurück nach Deutschland und in die Euroleague zu gehen, meldeten die serbische Nachrichtenseite nova.rs und das Fach-Portal eurohoops.net am Montag. Mit den Münchner habe er sich schon auf eine Zusammenarbeit geeinigt, hieß es. Von den Bayern gab es zunächst aber keine offizielle Reaktion darauf.

Der FC Bayern hatte nach zwei Meisterschaften in Serie jüngst den Titel beim Corona-Turnier in der eigenen Halle verpasst. Das Team mit dem größten Etat der Liga wurde dabei von Oliver Kostic trainiert, der den Job während der Saison von Dejan Radonjic übernommen hatte. Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi, der mit seinem italienischen Landsmann Trinchieri schon in Bamberg zusammengearbeitet hatte, hatte jüngst erklärt, die Trainerfrage als erstes klären zu wollen.

Der 51-jährige Trinchieri war nach knapp vier Jahren in Bamberg (2014-2018), in denen er mit teils begeisterndem Basketball drei Meistertitel und einen Pokal-Erfolg gefeiert hatte, nach Belgrad gewechselt. Dort habe er nun wegen der Folgen der Corona-Pandemie einen Gehaltsverzicht akzeptieren sollen, sich aber geweigert.

Bericht nova.rs - serbisch

Bericht eurohoops.net

Tabelle BBL

Spielplan Bayern

Kader Bayern

Tabelle Euroleague

Bayern auf Euroleague-Homepage