Medi Bayreuth trennt sich von Spielmacher Woolridge

Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat sich von Aufbauspieler Ryan Woolridge getrennt. Wie die Oberfranken am Dienstag mitteilten, gehört der 24-jährige US-Amerikaner ab sofort nicht mehr zum Kader. Der Vertrag mit dem erst im Juli verpflichteten Spielmacher sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Die Suche nach einem Ersatzmann laufe. In sieben Bundesligaspielen war Woolridge auf durchschnittlich 7,7 Punkte und 3,1 Assists gekommen.

„Wir haben bis zuletzt alles versucht, um Ryan ins Team zu integrieren. Das ist leider nicht gelungen, weshalb dieser Schritt die logische Konsequenz und gleichzeitig beste Lösung für alle Beteiligten ist“, sagte Trainer Raoul Korner.

