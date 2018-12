Ein Mechaniker ist bei Wartungsarbeiten mit seiner rechten Hand in eine Schreddermaschine geraten. Der 54-Jährige verletzte sich bei dem Arbeitsunfall im niederbayerischen Plattling (Landkreis Deggendorf) schwer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn am Mittwoch in eine Klinik. Die Polizei geht von einem Fehlverhalten des Mechanikers an der Maschine aus. Der genaue Hergang soll noch geprüft werden.

Mitteilung der Polizei