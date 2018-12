MBC bleibt auf Abstiegsplatz: 92:95-Niederlage in Bayreuth

Die Basketballer des Mitteldeutschen BC sitzen im Tabellenkeller fest. Die Weißenfelser verloren am Samstag ihr Gastspiel in Bayreuth nach einem begeisternden Kampf mit 92:95 (44:55) und liegen nach der achten Niederlage im neunten Saisonspiel weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Der Tabellenvorletzte begann stark und lag nach 14 Minuten mit 35:31 vorn. Doch die Hausherren dominierten nach einem 11:0-Lauf auf 42:35 (16.) über weite Strecken die Partie und zogen auf 66:48 (23.) davon. Im letzten Viertel drehten die Weißenfelser auf und kämpften sich bis 33 Sekunden vor Schluss auf 91:92 heran. Doch die Oberfranken ließen sich in erster Linie dank Kassius Robertson (23 Punkte), Hassan Martin (20) und De’Mon Brooks (15) den Erfolg nicht mehr aus den Händen nehmen. Für die Mitteldeutschen erzielten Trevor Releford (24) und James Farr (20) die meisten Punkte.

