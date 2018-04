Maxi Kleber trainiert nach Saisonende individuell in Bamberg

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hält sich nach dem Ende der NBA-Saison mit den Dallas Mavericks aktuell mit Training in Bamberg fit. Wie der deutsche Meister Brose Bamberg am Donnerstag bei Twitter mitteilte, wird der 26-Jährige unweit seiner fränkischen Heimatstadt Würzburg von Individualtrainer Stefan Weissenböck betreut. Kleber, Teamkollege von Superstar Dirk Nowitzki bei den Mavs, hatte mit dem Meister von 2011 die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga klar verpasst. In seiner ersten Spielzeit in der NBA kam Rookie Kleber bei insgesamt 72 Einsätzen auf durchschnittlich 5,4 Punkte und 3,3 Rebounds pro Spiel.

