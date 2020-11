Matrose stirbt bei Betriebsunfall auf Schiff

Bei einem Betriebsunfall auf einem Schiff ist in Unterfranken ein Matrose ums Leben gekommen. Das belgische Gütermotorschiff, auf dem der 23-Jährige arbeitete, fuhr auf dem Main und steuerte den Hafen von Dettelbach (Landkreis Kitzingen) an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil die Ladestelle belegt war, entschied der Schiffsführer am Sonntag, im Oberwasser einer Schleuse anzulegen.

Als der Matrose das Schiff von dessen Bug aus mit einem Tau an einem Poller befestigen wollte, verfing sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Teil des Taus zwischen der Spundwand der Schleuse und einem sogenannten Reibholz an der Außenseite des Schiffes. Dabei geriet nach Erkenntnissen der Polizei das Reibholz unter starke Spannung, wurde nach oben katapultiert und traf den Matrosen am Kopf. Er wurde dadurch so stark verletzt, dass er nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle starb.