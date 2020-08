Massenschlägerei an Baggersee im Unterallgäu

20 Personen haben sich am Freitagabend an einem Baggersee im schwäbischen Dorf Hetzlinshofen in der Gemeinde Lachen (Landkreis Unterallgäu) eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, konnte die aufgeheizte Stimmung nur mit dem Einsatz der Polizei beruhigt werden. Letztlich wurden fünf der Personen in Sicherheitsgewahrsam genommen. Die Ursache der Prügelei und der genaue Ablauf blieben zunächst unklar.

Mehrere Personen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Die beteiligten Personen erwarten nun Anzeigen, wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizeimitteilung