Massenkarambolage auf Autobahn 9 Richtung München

Auf der Autobahn 9 Richtung München ist es nördlich von Ingolstadt zu einer Massenkarambolage gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen seien am Freitag zwischen Denkendorf und Lenting rund 30 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, twitterte die Polizei Oberbayern. Mindestens zwei Personen wurden schwer verletzt. Die Autobahn Richtung München wurde bei Lenting komplett gesperrt, auch die beiden linken Fahrstreifen Richtung Nürnberg.

In den Unfall seien Autos wie Laster verwickelt, so die Polizei. In beiden Richtungen auf der viel befahrenen Autobahn bildeten sich laut Polizei kilometerlange Staus. Zur Unfallursache konnte eine Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-889371/3

