Maschinenhütte brennt komplett nieder: Hoher Schaden

Eine Maschinenhütte ist in Pfaffing (Landkreis Rosenheim) komplett niedergebrannt. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 250.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge fing das Gebäude am frühen Sonntagmorgen Feuer. Mehrere Heuballen, ein Traktor und eine Ballenpresse brannten aus. Die Hütte wurde wegen Einsturzgefahr abgerissen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-353187/2

Pressemitteilung