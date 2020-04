Von Aalener Nachrichten

Am kommenden Montag, 4. Mai, beginnt an den Schulen in Trägerschaft des Ostalbkreises wieder der Präsenzunterricht.

An der Technischen Schule Aalen, der Kaufmännischen Schule Aalen und der Justus-von-Liebig-Schule Aalen, aber auch an der Gewerblichen Schule Schwäbisch Gmünd, der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Gmünd und der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd sowie dem Kreisberufsschulzentrum Ellwangen beginnen zunächst die Prüfungsklassen im Vollzeitbereich, also die Beruflichen Gymnasien und Berufskollegs, die AVdual ...