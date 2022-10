Eine landwirtschaftliche Scheune ist im Landkreis Bayreuth komplett niedergebrannt. Bei dem Feuer am Sonntag sei ein Schaden von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach war noch unklar, was das Feuer in Hummeltal (Landkreis Bayreuth) ausgelöst hat. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Auf der Maschinenhalle sei eine Photovoltaikanlage gewesen, hieß es.

