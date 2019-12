Maschinenhalle bei Brand zerstört: 750 000 Euro Schaden

Beim Brand einer landwirtschaftlich genutzten Halle im Landkreis Freising ist in der Nacht zu Dienstag Schaden in Höhe von rund 750 000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Das Feuer war kurz nach Mitternacht in Zolling ausgebrochen und von dem Besitzer der Halle selbst entdeckt worden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Die etwa 13 mal 28 Meter große Maschinenhalle brannte jedoch vollständig nieder. Dabei wurden eine dort verbaute Hackschnitzelheizung und eine Vielzahl landwirtschaftlicher Geräte komplett zerstört. Die Brandursache war zunächst unklar.