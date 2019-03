Maschinenbauer Singulus schreibt Gewinn

Der unterfränkische Maschinenbauer Singulus ist 2018 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 0,8 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 3,2 Millionen Euro 2017, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. 2016 hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 18,9 Millionen Euro verbucht, nach einem Minus von 43,4 Millionen Euro im Jahr davor. Der Umsatz ist deutlich gestiegen: um knapp 40 Prozent auf 127,5 Millionen Euro. Die Umsatzsteigerung geht dem Bericht zufolge vor allem auf den Solarbereich zurück.

Singulus Technologies stellt Maschinen für Produkte mit besonderen Beschichtungen her, vor allem Solarzellen, Halbleiter und Optical Discs wie CDs und DVDs. Der Konzern aus Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) will sich zudem verstärkt Konsumgütern und Medizintechnik widmen, etwa Kontaktlinsen. Singulus beschäftigt rund 350 Mitarbeiter, davon knapp 300 in Deutschland.