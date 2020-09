Der Münchner Kardinal Reinhard Marx ruft zum Kampf gegen Judenhass auf. In einem Grußwort für das „Jüdisches Leben in Bayern“ erinnert der Erzbischof von München und Freising nach Angaben seines Bistums vom Freitag an den Terroranschlag in Halle, der gegen die jüdische Gemeinde gerichtet war. „Der Antisemitismus in Deutschland hat damit eine neue, furchtbare Stufe erreicht und zeigt, dass wir nicht nachlassen dürfen, gemeinsam dieses Gift des Hasses zu bekämpfen“, schrieb Marx.

Im Oktober 2019 hatte ein Rechtsextremist versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, um dort versammelte Juden zu töten. Nachdem ihm dies nicht gelungen war, erschoss er eine Passantin und den Gast eines Döner-Imbisses.

