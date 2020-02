Markwort verteidigt Kemmerich: „Ein Demokrat hat gewonnen“

Nachdem CDU, FDP und AfD in Thüringen Thomas Kemmerich dort zum Ministerpräsidenten gewählt haben, hat der bayerische FDP-Landtagsabgeordnete Helmut Markwort seinen Parteifreund verteidigt. Kemmerich könne nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass andere ihn wählten, sagte Markwort dem Radiosender Antenne Bayern.

„Entscheidend ist doch: Ein Demokrat hat gewonnen und die FDP macht keine gemeinsame Sache mit der AfD. Sie kommt nicht in die Regierung, Kemmerich wird ihnen kein Amt anbieten“, sagte der 83-Jährige, der für die Liberalen seit 2018 im bayerischen Landtag sitzt.

Markwort räumte ein, dass die Wahl „natürlich ein taktisches Manöver von der AfD“, war. „Aber das Ergebnis ist: Ramelow, der Kommunist, SED-Nachfolger, ist weg. Und ein FDP-Mann sucht die Chance - ohne AfD, das ist ganz wichtig - eine Regierung zu bilden.“

Am Mittwoch hatte die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD ein politische Beben ausgelöst. In Bedrängnis ist auch die Bundes-FDP geraten, der Kurs der Liberalen in Thüringen ist intern umstritten.