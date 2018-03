Markus Söder und seine Hunde

Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder will in den sozialen Netzwerken auch künftig ein wenig Einblick in sein Privatleben geben. Das sagte der CSU-Politiker der Münchner Tageszeitung „tz“ (Freitag). „Sie glauben gar nicht, wie viele Leute es gibt, die wissen wollen, wie es meinen Hunden geht!“, berichtete der Regierungs-Chef. Die seien ganz munter. „Die eine ist mittlerweile eine ältere Dame, die es gerne ruhiger hat. Die Kleine hingegen ist ziemlich viel unterwegs - in so einer Hundefamilie geht's eben zu wie in jeder klassischen Großfamilie.“ Söder sagte auch: „Also wenn ich Emmanuel Macron oder Sebastian Kurz anschaue, haben die auch nach Amtsantritt weiter über soziale Netzwerke kommuniziert.“